Экс-одноклубник Петра Девяткина помнит о нем только хорошее

Ветеран хоккейного клуба «Динамо» Юрий Леонов прокомментировал гибель хоккеиста Петра Девяткина.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что хоккеист Петр Девяткин был найден мертвым в Новосибирске.

Девяткин играл за московское «Динамо» в 1994–1995 годах. В то же время на позиции крайнего нападающего в команде играл хоккеист Юрий Леонов. Как рассказал Леонов Sobesenik.ru, он был знаком с Девяткиным.

«Он помладше был. Да, я был с ним знаком, — сказал хоккеист. — Он из Усть-Каменогорска, оттуда же, откуда и я, тоже из Казахстана. Хороший парень, хороший человек, в хоккей играл неплохо. Но жизнь так распорядилась».

Леонов выразил сожаления в связи со смертью Девяткина. По его словам, в свои 39 лет Девяткин был «еще молодым парнем». «Жалко, конечно, что так рано умер, — сказал Леонов. — А вообще, только хорошие, позитивные слова могу о нем сказать».