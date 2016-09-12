Швейцарец Вавринка обошел первую "ракетку" мира на US Open

Швейцарский спортсмен Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США по теннису.

Как сообщает ТАСС, швейцарский теннисист Вавринка впервые стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который завершился в Нью-Йорке.

Общий призовой фонд US Open в этом году составил 46,3 миллиона долларов.

В финале турнира 31-летний швейцарец, выступавший под 3-м номером, одолел первую «ракетку» мира и соревнований серба Новака Джоковича, победив со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.

Победа на Открытом чемпионате США стала первой в карьере швейцарского теннисиста. На турнирах серии Большого шлема этот титул стал для швейцарца третьим: ранее Вавринка занимал первое место на Открытых чемпионатах Австралии (2014) и Франции (2015). Всего на его счету 15 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису прошел в 136-й раз и стал четвертым и финальным в сезоне этапом серии Большого шлема.