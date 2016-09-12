"Фергюсон намекнул, что ему не понравился МЮ Моуринью"

Первую схватку «Манчестер Юнайтед» Моуринью и «Манчестер Сити» Гвардиолы Sobesednik.ru обсудил с Андреем Канчельскисом.

На минувших выходных «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в дерби против «Манчестер Сити» на своем поле, но выводы об игре «красных» при Жозе Моуринью пока делать рано, уверен бывший футболист обоих манчестерских клубов Андрей Канчельскис:

— Сейчас с приходом Моуринью стоит задача выиграть первое место и вернуть ту славу, которая была при Фергюсоне. Естествено, не обошлось без перестройки. Купили Погба, Ибрагимовича — эта команда уже ничем не напоминает ту, что была при Луи ван Гале.

Напомним, переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стал новым трансферным рекордом в мировом футболе. Английский клуб подписал француза за 120 миллионов евро.

Андрей Канчельскис Фото: Global Look Press

— Сейчас все будут говорить, что он таких денег не стоит, но если у клуба они есть и если они могут их заплатить, то я не вижу здесь никаких проблем. Футболист не виноват, что за него столько дали. Тем более тут важен фактор перехода из Италии в Англию. Это два разных стиля. Здесь, конечно, нужно время, чтобы Погба влился в коллектив и адаптировался в чемпионате. Тут другие скорости и много борьбы, судьи дают играть, — говорит Андрей Канчельскис.

Напомним, игру с трибуны по обыкновению смотрел бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. После матча он выразил восхищение игрой «Сити» при Гвардиоле.

— Естественно, он будет болеть — он приходит на каждую игру, если у него время есть. Возможно, здесь был скрытый намек на то, что ему не все понравилось в игре «Юнайтед», — считает Андрей Канчельскис. — Чемпионат длинный, одну игру можно сыграть по-разному без ущерба для итогового результата. Самое главное — как ты закончишь. Ещё много игр. В Чемпионате никто не застрахован от этого. Если мы возьмем тот же «Арсенал», то они тоже показывают потрясающие игры, но в концовке постоянно отдают чемпионат. Вроде всегда все рядом, а потом пара плохих игр — и команда на третьем — на четвертом месте. Здесь ещё рано делать выводы, — подчеркивает футболист.