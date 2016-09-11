Спорт
Источник: Twitter
09:33, 11 Сентября 2016 Версия для печати

После нокаута от боксера Головкина британец попал в больницу

Нокаутированному казахстанским боксером британцу после поражения в бою придется делать операцию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что боксер из Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал британца Келла Брука и защитил три титула чемпиона мира по боксу.

В своем Twitter Брук написал о том, что после поражения в бою с Головкиным ему придется делать операцию: «Спасибо всем за сообщения. В больнице я прошел обследование, и на следующей неделе мне предстоит операция. Но все будет в порядке, я вернусь. Извините, что не смог победить».

По предварительным данным, у Брука проблемы с глазницей.

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Цыганкова Валерия

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