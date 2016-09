После нокаута от боксера Головкина британец попал в больницу

Нокаутированному казахстанским боксером британцу после поражения в бою придется делать операцию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что боксер из Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал британца Келла Брука и защитил три титула чемпиона мира по боксу.

В своем Twitter Брук написал о том, что после поражения в бою с Головкиным ему придется делать операцию: «Спасибо всем за сообщения. В больнице я прошел обследование, и на следующей неделе мне предстоит операция. Но все будет в порядке, я вернусь. Извините, что не смог победить».

По предварительным данным, у Брука проблемы с глазницей.

Thanks for the tweets I'm out of hospital need op next week but will be fine and I'll be back. Sorry I couldn't bring it home tonight