Погибшему всаднику из РФ оставалась одна преграда до финиша

Белорусский СК выясняет обстоятельства несчастного случая в Минске, в результате которого погиб всадник из РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что во время соревнований по конному спорту в Минске погиб российский всадник Никита Сотсков. Он упал с лошади и ударился о препятствие.

Как передает ТАСС, в Белоруссии проводят следственные мероприятия по факту гибели российского спортсмена. По предварительным данным, на подходе к последнему препятствию лошадь Сотскова по неизвестным причинам упала и перевернулась вместе со всадником.

Сейчас правоохранительные органы Белоруссии дают оценку происшествию. После окончания следственных мероприятий будет принято решение о доставке тела погибшего спортсмена в Россию.