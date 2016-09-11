Спорт
Источник: ТАСС
12:02, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Погибшему всаднику из РФ оставалась одна преграда до финиша

Белорусский СК выясняет обстоятельства несчастного случая в Минске, в результате которого погиб всадник из РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что во время соревнований по конному спорту в Минске погиб российский всадник Никита Сотсков. Он упал с лошади и ударился о препятствие.

Как передает ТАСС, в Белоруссии проводят следственные мероприятия по факту гибели российского спортсмена. По предварительным данным, на подходе к последнему препятствию лошадь Сотскова по неизвестным причинам упала и перевернулась вместе со всадником.

Сейчас правоохранительные органы Белоруссии дают оценку происшествию. После окончания следственных мероприятий будет принято решение о доставке тела погибшего спортсмена в Россию.

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