Первый матч на новом стадионе принес ЦСКА победу "всухую"

Футболисты из ЦСКА «всухую» разгромили «Терек» в первом матче на новом стадионе клуба в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в конце августа официально ввели в эксплуатацию стадион футбольного клуба из Москвы ЦСКА «Арена ЦСКА». Стадион расположен на севере Москвы.

Как передает ТАСС, встреча московского футбольного клуба ЦСКА и грозненского «Терека» в Москве завершилась уверенной победой москвичей за счетом 3:0. Отмечается, что футбольный матч впервые проходил на новом стадионе клуба ЦСКА «Арена ЦСКА» в Москве.

После победы над «Тереком» ЦСКА возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу с 14 очками. «Терек» находится на четвертом месте в турнирной таблице с 10 очками.

18 сентября клубу ЦСКА предстоит встреча с самарскими «Крыльями советов». А «Терек» 17 сентября сыграет с пермским «Амкаром».