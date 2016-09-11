Казахстанский боксер защитил 3 титула чемпиона 33-м нокаутом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил три титула чемпиона мира, отправив в нокаут британца.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российский боксер Эдуард Трояновский нокаутировал японца Кейта Обару, чем шокировал главу Международной федерации бокса.

Как сообщил портал «Р-спорт», в ночь на 11 сентября в Лондоне прошел бой между боксером из Казахстана Геннадием Головкиным и боксером из Британии Келлом Бруком. Победил казахстанский спортсмен.

Головкин одержал победу техническим нокаутом. Команда Брука отказалась продолжать бой, бросив на ринг полотенце. Для Головкина это стало 33 победой нокаутом в его профессиональной карьере.

Победив Брука, казахстанский боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.