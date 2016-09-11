Глава ФИДЕ готов стать американцем и разобраться с санкциями

Глава Международной шахматной федерации попросил дать ему гражданство США из-за внесения его в санкционный список.

Как передает ТАСС, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отправил Бараку Обаме письмо, в котором попросил предоставить ему американское гражданство. Илюмжинов хочет, чтобы дело о включении его в санкционный список США разбирали в американском суде.

Кроме того, глава ФИДЕ намерен взыскать с Минфина США компенсацию, если выяснится, что его не имели права вносить в санкционный список: «Если чиновники США не правы, то я буду требовать извинений и выплаты компенсации. Обещаю эти деньги направить на развитие шахмат».

Санкции против Илюмжинова в США ввели в 2015 году. Причиной стало то, что Илюмжинов якобы оказывал материальную помощь правительству Сирии и действовал в его интересах.