Легкоатлетов из РФ поощрят деньгами после отстранения от ОИ

Российским легкоатлетам, которых отстранили от участия в Олимпийских играх-2016, выплатят поощрения.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Виталий Мутко заявил о фальсификации доклада WADA, на основании которого российских легкоатлетов не пустили на ОИ-2016.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что общая сумма поощрений составит около 40 миллионов рублей. По его словам, в ближайшее время она будет выплачена спортсменам, сообщает «Газета.ru», ссылаясь на ТАСС.

«Работа над этим вопросом ведётся, в ближайшее время премии будут выплачены. Общая сумма — около 40 миллионов рублей», — отметил Шляхтина.

На Олимпиаде-2016 единственной российской легкоатлеткой была прыгунья в длину Дарья Клишина. Всех остальных отечественных легкоатлетов отстранили от участия в соревнованиях из-за дисквалификации национальной федерации.