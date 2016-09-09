Спорт
12:51, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Весь тренерский штаб сборной по боксу уволен без предупреждения

Директор Федерации бокса России Евгений Судаков, тренер Александр Лебзяк и весь тренерский штаб отправлены в отставку.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого Лебзяка. По его словам, никого из уволенных не уведомили о принятии такого решения.

«Мы все находимся в Москве, с нами никто не созванивался», – рассказал главный тренер сборной. Он добавил также, что считает это решение незаконным.

Как пишет «Интерфакс», исполком Федерации бокса России (ФБР) не будет продлевать контракт с Александром Лебзяком в качестве тренера сборной России по боксу.

«Большинство собравшихся членов исполнительного комитета Федерации высказались за то, чтобы сменить главного тренера сборной команды России», – приводит агентство сообщение ФБР. Вместо Лебзяка на этот пост был избран Олег Меньшиков, возглавлявший до этого юниорскую сборную страны по боксу.

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Сухорукова Анастасия

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