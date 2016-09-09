Экс-тренер назвал Романчука несостоявшимся победителем Олимпиады

Опубликованы воспоминания экс-главного тренера сборной РФ по боксу о скандальной драке с участием Романа Романчука.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в возрасте 37 лет от сердечного приступа умер титулованный боксер из РФ Роман Романчук. Семье Романчука пообещали помощь материально в Федерации бокса РФ.

В статье на портале Life приводятся воспоминания бывшего главного тренера сборной РФ по боксу Александра Лебзяка из старого интервью об умершем боксере. Одной из неприятных страниц в жизни умершего боксера стал уголовный срок, который он отсидел за драку с жителем Владивостока.

Лебзяк в приведенном фрагменте интервью излагает свою версию событий 2008 года: «До драки дело не дошло. После этого Романчук вышел, а тот парень его догнал. Достал пистолет и выстрелил в Романа. Романчук хотя и пьяный был, но от пули увернулся, хотя его и зацепило. Но первым стрелял не он! Уже потом в процессе борьбы раздался второй выстрел».

По словам Лебзяка, у Романчука были потрясающие спортивные данные: «Он и Олимпиаду мог выиграть, и в профессионалах не затерялся бы. Беда в одном — Роман сам не знает, чего хочет...»

Отмечается, что за свою жизнь Романчук успел не только стать известным боксером и побывать в тюрьме, но и поработать электриком, и стать послушником в монастыре.