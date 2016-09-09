Спорт
Источник: ТАСС
06:54, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Титулованный боксер из России умер после сердечного приступа

Роман Романчук
Известный российский боксер Роман Романчук скончался в возрасте 37 лет после сердечного приступа
Фото: Global Look Press

Известный российский боксер Роман Романчук скончался в возрасте 37 лет после сердечного приступа.

Как передает ТАСС, боксер Роман Романчук на 38-м году жизни умер от сердечного приступа. Информацию подтвердили в клубе «КИТЭК», где Романчук начинал спортивную карьеру.

Романчук является серебряным призером чемпионата мира и Европы по боксу, обладателем Кубка мира по боксу, двукратным победителем чемпионата России по боксу. Свою первую победу он одержал в чемпионате по боксу на Украине.

В 2009 году Романчук стал фигурантом уголовного дела после конфликта с жителем Владивостока. Умерший боксер отсидел полтора года по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Информации о том, как и когда будут проходить похороны Романчука, пока нет.

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