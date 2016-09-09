Спорт
Источник: Facebook Алексея Кащеева
11:53, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Текст дня: Пропаганда Паралимпиады в России – это цинично

Абсолютному большинству инвалидов паралимпийское движение, равно как скандал вокруг паралимпийской сборной России, интересны примерно как изменение внутреннего валового продукта Аргентины
"Абсолютному большинству инвалидов паралимпийское движение, равно как скандал вокруг паралимпийской сборной России, интересны примерно как изменение внутреннего валового продукта Аргентины"
Фото: paralymp.ru

Врач Алексей Кащеев рассказал об отношении инвалидов, никогда не занимавшихся спортом, к происходящему на Паралимпиаде.

Как писал Sobesednik.ru ранее, Спортивный арбитражный суд не пустил российских паралимпийцев на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Это событие вызвало большой резонанс в обществе. Врач Алексей Кащеев рассказал о том, что, по его мнению, большинству российских инвалидов нет никакого дела до Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, так как они занимаются выживанием в суровых российских реалиях. Орфография и пунктуация автора сохранены.

* * *

Сейчас так много обсуждаются Паралимпийские игры, что о них просто нельзя не задуматься. И думаю я вот что. Печально, что независимые социологические исследования в нашей стране давно болтаются примерно около ноля, а с разгромом Левада-центра и вовсе уйдут в абсолютный минус - ибо было бы интересно узнать, какое место в жизни рядовых российских инвалидов занимает Паралимпиада.

Однако, будучи врачом, у которого около четверти пациентов - инвалиды, могу предположить, какое. Никакое. Абсолютному большинству инвалидов паралимпийское движение, равно как скандал вокруг паралимпийской сборной России, интересны примерно как изменение внутреннего валового продукта Аргентины. И понятно, почему - у этих людей куда более насущные проблемы. Их заботит, как им выйти из дома, не оснащенного пандусами, как себя прокормить на пособие, как выполнить квест по получению обезболивающих, как извернуться, чтобы хоть раз в год (чаще - раз в жизни) пройти лечение в реабилитационном стационаре. Заботы эти, конечно, широкому кругу людей не видны - как не видно и абсолютное большинство самих инвалидов, запертых в собственных квартирах, десоциализированных и униженных.

Я полагаю, что строить какую-то пропаганду государственного достоинства вокруг спорта для инвалидов в стране, где большинство инвалидов лишены этого самого достоинства, по меньшей мере цинично.

Что же до паралимпийцев, то уверен, что они-то как раз это понимают лучше многих. У меня есть больной, классический "спинальник", являющийся очень известным паралимпийцем в одном из зимних видов спорта. Он часто говорит: "как мне повезло, что я был спортсменом до травмы", "какое счастье, что у меня есть массажист", "какая удача, что я могу проходить реабилитацию несколько раз в год". Я искренне рад за него и за других инвалидов, кому повезло - как известно, лучше уж хоть кто-то, чем вообще никто и никогда. Но, боюсь, суть дела это не меняет.

* * *

читайте также:Белорусский спортсмен вышел на церемонию открытия Паралимпиады с российским флагом
Паралимпиец: Выйти с флагом России в Рио должны были все
Призер Паралимпиады-2012 оценил поступок белорусского спортсмена, вышедшего в Рио с российским флагом »

читайте также:Должной поддержки от наших спортивных чиновников паралимпийцы не получили
Игры недоброй воли. Что ждет паралимпийскую сборную России после дисквалификации
Спортивный обозреватель Sobesednik.ru проанализировал ситуацию с недопуском российских паралимпийцев на Игры в Рио »

читайте также:Паралимпийцы
Паралимпиец Алексей Обыденнов: Настраиваемся на игры в Рио, а не на игры в Подмосковье
Российские паралимпийцы не теряют надежд получить золотые медали на Паралимпиаде в Бразилии »

читайте также:Алексей Ашапатов
Паралимпийский чемпион: Врач у нас бегает, предлагает всем валерьянку
Паралимпийский атлет Алексей Ашапатов рассказал Sobesednik.ru, каким ударом для спортсменов стал недопуск в Рио »

Также по теме
Олимпиада / Допинг

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ксения Собчак: Это несдохшие "нашисты", которых поддерживает Кремль
13:02, 09 Сентября 2016
Sobesednik.ru поинтересовался у известных людей их отношением к работе ГИБДД и общественных помощников автоинспекции
»
Текст дня: Пропаганда Паралимпиады в России – это цинично
11:53, 09 Сентября 2016
Врач Алексей Кащеев рассказал об отношении инвалидов, никогда не занимавшихся спортом, к происходящему на Паралимпиаде
»
Басков прикрыл достоинство кристаллами Сваровски
11:06, 09 Сентября 2016
Николай Басков стал главной звездой творческого вечера Олега Газманова на «Новой волне» в Сочи, узнал Sobesednik.ru
»