Текст дня: Пропаганда Паралимпиады в России – это цинично

Врач Алексей Кащеев рассказал об отношении инвалидов, никогда не занимавшихся спортом, к происходящему на Паралимпиаде.

Как писал Sobesednik.ru ранее, Спортивный арбитражный суд не пустил российских паралимпийцев на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Это событие вызвало большой резонанс в обществе. Врач Алексей Кащеев рассказал о том, что, по его мнению, большинству российских инвалидов нет никакого дела до Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, так как они занимаются выживанием в суровых российских реалиях. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Сейчас так много обсуждаются Паралимпийские игры, что о них просто нельзя не задуматься. И думаю я вот что. Печально, что независимые социологические исследования в нашей стране давно болтаются примерно около ноля, а с разгромом Левада-центра и вовсе уйдут в абсолютный минус - ибо было бы интересно узнать, какое место в жизни рядовых российских инвалидов занимает Паралимпиада.

Однако, будучи врачом, у которого около четверти пациентов - инвалиды, могу предположить, какое. Никакое. Абсолютному большинству инвалидов паралимпийское движение, равно как скандал вокруг паралимпийской сборной России, интересны примерно как изменение внутреннего валового продукта Аргентины. И понятно, почему - у этих людей куда более насущные проблемы. Их заботит, как им выйти из дома, не оснащенного пандусами, как себя прокормить на пособие, как выполнить квест по получению обезболивающих, как извернуться, чтобы хоть раз в год (чаще - раз в жизни) пройти лечение в реабилитационном стационаре. Заботы эти, конечно, широкому кругу людей не видны - как не видно и абсолютное большинство самих инвалидов, запертых в собственных квартирах, десоциализированных и униженных.

Я полагаю, что строить какую-то пропаганду государственного достоинства вокруг спорта для инвалидов в стране, где большинство инвалидов лишены этого самого достоинства, по меньшей мере цинично.

Что же до паралимпийцев, то уверен, что они-то как раз это понимают лучше многих. У меня есть больной, классический "спинальник", являющийся очень известным паралимпийцем в одном из зимних видов спорта. Он часто говорит: "как мне повезло, что я был спортсменом до травмы", "какое счастье, что у меня есть массажист", "какая удача, что я могу проходить реабилитацию несколько раз в год". Я искренне рад за него и за других инвалидов, кому повезло - как известно, лучше уж хоть кто-то, чем вообще никто и никогда. Но, боюсь, суть дела это не меняет.

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