Проигрыш чешке лишил Серену Уильямс места в рейтинге WTA

Американка Серена Уильямс покинет первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации после поражения в матче с чешкой.

Как передает ТАСС, теннисистка из Америки Серена Уильямс покинет первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс держалась на первой строчке рейтинга WTA 186 недель.

В обновленной версии рейтинга первое место займет немка Ангелика Кербер. Уильямс опустится в рейтинге после поражения в полуфинале US Open в матче с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой.

В финале US Open 11 сентября встретятся Кербер и датчанка Каролин Вазняцки.