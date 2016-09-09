Спорт
Источник: ТАСС
09:06, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Проигрыш чешке лишил Серену Уильямс места в рейтинге WTA

Американка Серена Уильямс покинет первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации после поражения в матче с чешкой.

Как передает ТАСС, теннисистка из Америки Серена Уильямс покинет первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс держалась на первой строчке рейтинга WTA 186 недель.

В обновленной версии рейтинга первое место займет немка Ангелика Кербер. Уильямс опустится в рейтинге после поражения в полуфинале US Open в матче с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой.

В финале US Open 11 сентября встретятся Кербер и датчанка Каролин Вазняцки.

читайте также:Анна Чакветадзе
Анна Чакветадзе: Заниматься теннисом все дороже и дороже
Знаменитая теннисистка Анна Чакветадзе рассказала, сколько стоит сегодня в России вывести ребенка в большой спорт »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Законные способы не идти в армию: что важно знать
07:02, 09 Сентября 2016
Что надо знать, чтобы не забрили в армию вопреки закону, узнал Sobesednik.ru
»
Титулованный боксер из России умер после сердечного приступа
06:54, 09 Сентября 2016
Известный российский боксер Роман Романчук скончался в возрасте 37 лет после сердечного приступа
»
Сын Киркорова просит купить ему гантели
06:10, 09 Сентября 2016
Филипп Киркоров уже три месяца не видел собственных детей, узнал Sobesednik.ru
»