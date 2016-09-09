Михаил Грушевский: По поводу неспортивной страны я бы поспорил...

Слова экс-тренера сборной по футболу и капитана команды о «нефутбольной» и «неспортивной» России обсудил Sobesednik.ru.

Футболист Василий Березуцкий назвал Россию неспортивной страной. Такое мнение игрок высказал после просьбы прокомментировать слова своего тренера Леонида Слуцкого, ранее назвавшего Россию страной нефутбольной. В качестве аргументов футболист и тренер указали на низкую посещаемость спортивных арен в стране.

— В конце концов, речь здесь идет о неких зрелищах, — объяснил Sobesednik.ru наш постоянный эксперт, эстрадный артист, известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, — Если обсуждать проблему спорта массового — то есть бег, занятия здоровьем, фитнес, — то это серьезная тема и это действительно может волновать государство. А что касается спорта высших достижений, соревнований с элементами шоу, то, безусловно, в этом плане мы серьезно отстаем. Достаточно сходить на один матч НБА или НХЛ, чтобы сравнить с тем, как у нас это организовано.

Напомним, сам Василий Березуцкий недавно был выбран капитаном в сборной России по футболу.

— С Васей я бы поспорил в том плане, что по результатам в зимних и летних видах спорта мы более чем конкурентоспособны на мировом уровне. Мы спортивная страна по достижениям, — говорит Грушевский. — Если мы на летней Олимипиаде в усеченном составе занимаем 4-е место в общекомандном зачете, значит, мы спортивная страна. Если посмотреть, в каких условиях проходят соревнования, на каких стадионах, то можно сказать, что мы неспортивная страна. Страна со слабой инфраструктурой, потому что некоторые спортсмены предпочитают готовиться к олимпиаде за рубежом.

По словам Михаила Грушевского, в словах Слуцкого и Березуцкого нет самоуничижения, направленного на оправдание низких результатов:

— Людям вообще свойственно приписывать тем или иным словам дополнительный смысл. Рассказал Слуцкий журналисту, что после проваленного турнира во Франции к нему в номер пришли футболисты и сказали хором: «Мы *** [грубое просторечное выражение]» — многие тоже увидели в этом позор и уничижение, а речь шла только о констатации данных, о трех безрезультатных играх.

Если Леонид Слуцкий говорит, что мы не футбольная страна, то он просто констатирует некий медицинский факт. Даже в советские годы футбол не был видом спорта номер один. У нас и климат, в конце концов, не футбольный. Эта массовая любовь просыпается раз два года — или к Чемпионату Европы или к Чемпионату мира, — считает Грушевский.