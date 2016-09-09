Спорт
Источник: Сайт правительства Ростовской области
15:26, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Курбана Бердыева повысили до вице-президента "Ростова"

Курбан Бердыев с 9 сентября будет исполнять обязанности вице-президента «Ростова».

На сайте правительства Ростовской области также сказано, что главным тренером команды назначен Иван Данильянц.

«Решение о продолжении работы в "Ростове" Данильянцом и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков. Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Курбан Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года по июнь 2016 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

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Сорвавшийся переход Курбана Бердыева в «Спартак» и шансы «Ростова» с ним и без него обсудил с экспертом Sobesednik.ru »

Худик Ольга

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