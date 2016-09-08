Спорт
Источник: Говорит Москва
15:42, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Шествие с флагом РФ было инициировано членом Минспорта Беларуси

Пресс-секретарь Министерства спорта Белоруссии сообщил, что личность несшего флаг России на Паралимпиаде точно установлена.

Ранее Sobesednik.ru писал, что МПК начал расследование по поиску и установлению личности «нарушителя». Тогда шло опознание спортсмена. Флаг у него конфисковали, а IPC изучал возможность применения определенных административных мер.

Личность спортсмена, прошедшего с триколором около четверти круга на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, теперь достоверно установлена. Об этом в четверг радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь Министерства спорта Белоруссии Владимир Нестерович.

«Теперь мы уже понимаем, что это Андрей Фомочкин, он сотрудник Управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, это наш сотрудник», – сообщил он в комментарии радиостанции.

Также в Министерстве рассказали, что данная акция – исключительно частная инициатива. Однако пресс-секретарь Александра Лукашенко передал другую информацию: по ее словам, «вынос флага во время церемонии открытия был инициативой белорусской делегации».

читайте также:На последних летних Паралимпийских играх — 2012 в Лондоне наша сборная заняла второе место в общекомандом медальном зачете
Вице-президент ПКР: Нам мстят за недопустимо высокие места на Паралимпиаде-2012
Зампред Паралимпийского комитета, депутат Госдумы разъяснил для Sobesednik.ru ситуацию с отстранением спортсменов из РФ »

Также по теме
Олимпиада / Допинг
Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

9 проблем со здоровьем, которые вызываются стрессом
15:32, 08 Сентября 2016
Эксперты из США назвали 9 вещей, которые делает с нашим здоровьем хронический стресс
»
Разоблачители "дворца Путина" рассказали правду о "православном курорте" в Сочи
15:21, 08 Сентября 2016
Эколог побывал на «православном маршруте» в Сочи и рассказал Sobesednik.ru, кому выгодно так рекламировать это место
»
Кай Метов объяснил, почему долго молчал о своих детях
15:10, 08 Сентября 2016
Кай Метов в интервью Sobesednik.ru рассказал о своих детях от разных браков и пояснил, почему так долго их скрывал
»