Шествие с флагом РФ было инициировано членом Минспорта Беларуси

Пресс-секретарь Министерства спорта Белоруссии сообщил, что личность несшего флаг России на Паралимпиаде точно установлена.

Ранее Sobesednik.ru писал, что МПК начал расследование по поиску и установлению личности «нарушителя». Тогда шло опознание спортсмена. Флаг у него конфисковали, а IPC изучал возможность применения определенных административных мер.

Личность спортсмена, прошедшего с триколором около четверти круга на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, теперь достоверно установлена. Об этом в четверг радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь Министерства спорта Белоруссии Владимир Нестерович.

«Теперь мы уже понимаем, что это Андрей Фомочкин, он сотрудник Управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, это наш сотрудник», – сообщил он в комментарии радиостанции.

Также в Министерстве рассказали, что данная акция – исключительно частная инициатива. Однако пресс-секретарь Александра Лукашенко передал другую информацию: по ее словам, «вынос флага во время церемонии открытия был инициативой белорусской делегации».