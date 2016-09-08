Прошедший с триколором белорусский спортсмен опознан МПК

МПК установил личность белорусского паралимпийца, пронесшего флаг России на церемонию открытия Паралимпиады в Рио.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 8 сентября, в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялась церемония открытия Паралимпиады-2016, на которой один из членов сборной Белоруссии вышел с российским флагом в знак солидарности с отстраненными от Игр паралимпийцами из РФ. Тогда Международный паралимпийский комитет начал расследование по поиску и установлению личности «нарушителя», как его назвал сам МПК.

Белорусские паралимпийцы ранее высказывали намерение пронести российский флаг на церемонию, однако МПК с самого начала предупреждал, что вынос флага России будет расцениваться как политический протест. В случае совершения подобного действия комитет грозил применить в отношении атлетов «определенные меры».

На данный момент личность спортсмена установлена.

«Белорусский спортсмен, ответственный за пронос флага России, опознан. Флаг конфискован. IPC изучает возможные меры», – цитирует РИА «Новости» слова журналиста Press Association Мэтта МакГихэна.

Белорусу с триколором удалось пройти четверть круга во время парада атлетов. Потом флаг у спортсмена конфисковали организаторы церемонии.