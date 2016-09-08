Почему Овечкин? Эксперт о выборе капитана сборной России на Кубок мира

Известный советский хоккеист в беседе с Sobesednik.ru оценил выбор кандидатуры капитана сборной России на Кубке мира.

Сборная России по хоккею проводит заключительный этап подготовки к матчам Кубка мира, которые пройдут в Канаде этой осенью. В среду был выбран капитан команды, которым стал Александр Овечкин. Павлу Дацюку и Евгению Малкину досталась роль ассистентов.

— Александр, безусловно, заслужил это своей игрой и отношением к команде, — рассказал Sobesednik.ru двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Насколько я знаю, его выбрали и ребята и тренеры. Все верят в него, это хороший выбор. Хотя у нас есть и ещё кандидаты на эту роль — тот же Паша Дацюк.

Напомним, Павел Дацюк был капитаном сборной на Олимпиаде в Сочи и последнем Чемпионате мира, который прошел в Москве и Санкт-Петербурге.

— Их [Овечкина и Дацюка] нельзя сравнивать — люди разные. Паша, все-таки, человек скромный, он скорее своей техникой доказывает, что он лидер. В качестве ассистента капитана он тоже хорошо смотрится. Никаких разногласий по этому поводу у них быть не может — свой выбор сделала команда, к тому же Дацюк сам говорил, что никогда не стремился в своих командах быть капитаном.

Александр Кожевников Фото: Стоп-кадр YouTube

Хоккеисту питерского СКА этим летом исполнилось 38 лет.

— Тем не менее я сомневаюсь, что это последний его турнир, — признается Кожевников. — Конечно, травмы его в том году мучали, возраст берет свое, но таких игроков мало. В КХЛ он точно ещё поиграет. По большому счету, сейчас не на кого смотреть. У нас уехала сейчас ярчайшая звезда — Панарин, на которого можно было ходить и получать удовольствие. Остались только Шипачев и Паша [Дацюк]. Яркой молодежи, как Овечкин в свое время, сейчас нет. В чемпионате — одна беготня и борьба — самбо, по большому счету, а не хоккей. Главное, чтобы у Дацюка здоровья хватало. Думаю, этот кубок покажет, насколько он готов к крупным турнирам.

Напомним, Кубок мира — 2016 состоится на канадских площадках, размер которых значительно уступает европейским, на которых привыкли играть некоторые хоккеисты сборной из клубов КХЛ.

— Это не играет никакой роли, — уверен Александр Кожевников. — Последние Чемпионаты мира проходят на больших площадках, а выигрывают их все равно канадцы. Наше преимущество в другом: мы уже вкатились в сезон, а многие соперники будут играть «с листа». Тем не менее стоит учитывать, что уровень на Кубке мира будет высочайшего уровня — никакое первенство мира даже рядом не стоит.