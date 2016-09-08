Спорт
Источник: ФК "Урал"
09:36, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Павлюченко извинился за дорожный конфликт в Екатеринбурге

Футболист Роман Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за участие в небольшом дорожном инциденте.

На сайте футбольного клуба «Урал» появилось заявление нападающего клуба Романа Павлюченко, в котором он объяснил свое участие в дорожном конфликте в Екатеринбурге. По словам Павлюченко, никакой драки между ним и другим водителем не было, а был лишь небольшой конфликт: «О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился».

Кроме того, нападающий «Урала» высказал слова сожаления по поводу своего участия в дорожном инциденте. Павлюченко извинился перед болельщиками и перед уральского футболистами клуба.

О дорожном конфликте в Екатеринбурге с участием Павлюченко стало известно 5 сентября. Очевидцы рассказывали, что футболист поссорился с другим автомобилистом и вступил с ним в драку.

читайте также:У Ларисы и Ромы скоро пополнение
Роман Павлюченко скрывает вторую беременность жены
Экс-игрок российской сборной по футболу Роман Павлюченко ждет пополнения семейства. Об этом нам стало известно на премьере фильма Вадима Галыгина «Вот это любовь!», куда Роман пришел с супругой »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как свести риск от поездки в Турцию к минимуму?
07:10, 08 Сентября 2016
Турция снова открыта для наших отдыхающих, но там бывает «горячо». Как свести риск к минимуму, выяснил Sobesednik.ru
»
Сябитова основала новый всероссийский праздник
06:04, 08 Сентября 2016
Роза Сябитова рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, почему ей пришлось отказаться от борьбы за кресло депутата
»
Игры недоброй воли. Что ждет паралимпийскую сборную России после дисквалификации
00:01, 08 Сентября 2016
Спортивный обозреватель Sobesednik.ru проанализировал ситуацию с недопуском российских паралимпийцев на Игры в Рио
»