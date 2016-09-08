Павлюченко извинился за дорожный конфликт в Екатеринбурге

Футболист Роман Павлюченко извинился перед клубом и болельщиками за участие в небольшом дорожном инциденте.

На сайте футбольного клуба «Урал» появилось заявление нападающего клуба Романа Павлюченко, в котором он объяснил свое участие в дорожном конфликте в Екатеринбурге. По словам Павлюченко, никакой драки между ним и другим водителем не было, а был лишь небольшой конфликт: «О причинах того, что произошло в понедельник, могу сказать одно: не уступили друг другу дорогу, водитель ВАЗа мне, а я ему. Да, вышли из машин, поругались немного. Но никакой драки, о чем многие пишут, не было! Решили все словесно, может, потолкались чуть-чуть, но это ерунда, небольшой конфликт, который быстро закончился».

Кроме того, нападающий «Урала» высказал слова сожаления по поводу своего участия в дорожном инциденте. Павлюченко извинился перед болельщиками и перед уральского футболистами клуба.

О дорожном конфликте в Екатеринбурге с участием Павлюченко стало известно 5 сентября. Очевидцы рассказывали, что футболист поссорился с другим автомобилистом и вступил с ним в драку.