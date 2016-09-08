Спорт
13:59, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Паралимпиец: Выйти с флагом России в Рио должны были все

Белорусский спортсмен вышел на церемонию открытия Паралимпиады с российским флагом
Белорусский спортсмен вышел на церемонию открытия Паралимпиады с российским флагом
Фото: Стоп-кадр YouTube

Призер Паралимпиады-2012 оценил поступок белорусского спортсмена, вышедшего в Рио с российским флагом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на открытии Паралимпийских игр в Рио спортсмен из Белоруссии вышел с российским флагом. Пройти ему удалось лишь четверть стадиона, после чего у него отобрали флаг. Позже спортсмен был опознан Международным паралимпийским комитетом, в отношении него, как сообщается, уже начато расследование. В то же время в Белоруссии многие, включая президента страны Александра Лукашенко, поступок спортсмена оценили положительно, назвав его, в частности, «смелым» и «мужским».

Российский гребец, бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Алексей Чувашев оказался солидарен с белорусскими чиновниками.

«Достойный поступок, — сказал паралимпиец Sobesednik.ru. — Так должны были сделать все. Выступление без сильнейших спортсменов на Паралимпиаде — это не выступление».

Чувашев уточнил, что под «всеми» он понимает не всех спортсменов сборной Белоруссии, а «всех, кто выступает [на Паралимпийских играх]».

«Какое у них выступление будет проходить сейчас, когда нет достойных соперников? Как они себе это представляют?» — возмутился спортсмен.

Говоря о будущем российской паралимпийской сборной России, Чувашев признался, что не знает, сможет ли она добиться участия на следующих Играх без проблем. «Будем надеяться, что все сложится намного лучше, чем в Рио», — заключил он в разговоре с Sobesednik.ru.

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Карпухина Мария

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