Спорт
Источник: ТАСС
14:00, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Орден Дружбы могут дать белорусу за поднятый флаг РФ в Рио

В Кремле назвали поступок белорусского паралимпийца, поднявшего флаг РФ на Играх в Рио, «достойным восхищения».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Белоруссии поддержали белорусского спортсмена, который на Паралимпиаде в Бразилии поднял российский флаг. Российские паралимпийцы не смогли поехать в Рио из-за допинг-скандала.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил восхищение поступком белорусского спортсмена, который поднял российский триколор на открытии Паралимпиады в Бразилии: «Это, безусловно, поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения». Песков отметил, что Россия ценит проявление Белоруссией солидарности с российскими паралимпийцами, которые не смогли принять участие в Играх.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина поддержал предложение вице-президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Римы Баталовой наградить поднявшего российский флаг белоруса Орденом Дружбы: «Если так считает вице-президент, то у него есть все возможности именно выступить с такой инициативой».

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