Игры недоброй воли. Что ждет паралимпийскую сборную России после дисквалификации

Спортивный обозреватель Sobesednik.ru проанализировал ситуацию с недопуском российских паралимпийцев на Игры в Рио.

Ощущение такое, что истерия вокруг допуска (недопуска) россиян на Игры в Рио стала какой-то постоянной составляющей и продолжится даже после того, как потухнет огонь на олимпийском стадионе в Бразилии.

Мытарства паралимпийской сборной, которая должна была приехать в Рио-де-Жанейро спустя две недели после олимпийской, закончились ничем.

В начале августа Международный паралимпийский комитет приостановил членство России, после чего права участия в Играх автоматически лишились все наши спортсмены с ограниченными возможностями.

Причиной послужил доклад комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, в котором сообщалось о сокрытии 35 положительных проб российских паралимпийцев.

О степени справедливости этого документа можно иметь разные мнения, но неадекватность «преступления» и наказания бросается в глаза. Как и то, что должной поддержки от наших спортивных чиновников паралимпийцы не получили.

– У юристов, защищавших Паралимпийский комитет России, был однозначно непрофессиональный подход. На мой взгляд, не были сделаны фундаментальные вещи. Например, не было использовано ни одной ссылки на прошлые конвенции и предыдущие решения, так сказать, взгляд на прецедентное право, – рассказал юрист Александр Добровинский. – Вместо этого – два слабеньких аргумента. Первый: что, дескать, паралимпийское движение – социально значимо и поэтому нельзя их отстранять, что, конечно, верно, но на суде не очень работает. Второй: индивидуальные высказывания паралимпийцев, которые просили и умоляли. Во время процесса нужно быть резким и точным, а не плакать и объяснять.

Единственное, что удалось сделать спортивному руководству для паралимпийцев – организовать параллельные соревнования на территории России. Если, конечно, можно назвать соревнованиями выступления без соперников. Сиротский какой-то утешительный приз...

Поручение президента провести альтернативные игры для паралимпийцев прозвучало в кремлевских стенах громко, но исполнение этой задачи получилось более чем скромным. Соревнования, стартующие одновременно с Паралимпиадой, пройдут на спортивных базах в Подмосковье и продлятся всего два дня – 7 и 8 сентября. Правда, денежные призовые будут идентичны олимпийским.

– Решение пришлось принимать быстро. Можно было выбрать Крым или Сочи, но там труднее все организовать. А в Подмосковье – на базах «Озеро Круглое» и «Новогорск» – уже готова инфраструктура, – рассказал зам. главы Паралимпийского комитета России Олег Смолин. – Место было выбрано по принципу простоты организации и экономии.

«У юристов, защищавших Паралимпийский комитет России, был однозначно непрофессиональный подход...» Фото: paralymp.ru

По словам организаторов, зачет спортсменов, которым не хватит соперников, будет сравниваться с их же достижениями на последнем чемпионате мира. Если спортсмен улучшил свой результат, то получит поощрение, равноценное завоеванию золота на играх в Рио-2016.

Вот только мнения самих спортсменов о таких стартах, похоже, никто не спрашивал.

Тренировались до последнего

Несмотря на организацию «Паралимпиады в Подмосковье», многие спортсмены решили поехать на Игры во что бы то ни стало и подали 100 личных заявок на Игры и обращений в CAS.

– Когда услышал об альтернативных играх, было не очень понятно, как это будет выглядеть, – рассказал четырехкратный паралимпийский чемпион в пулевой стрельбе Андрей Лебединский. – Как сборная может соревноваться сама с собой? С кем будут играть футболисты? Тем не менее тренировки все эти дни проходили постоянно. Лично у меня это могли бы быть уже четвертые игры.

Спортивное долголетие Андрея Лебединского действительно поражает. В 1996 году, спустя более 10 лет после потери ноги, он отобрался на свою первую Паралимпиаду в Атланте, где сразу завоевал две золотые медали и одну бронзовую. Перед следующими Паралимпийскими играми в 1999 году Андрей Лебединский получил тяжелую травму правого глаза. Хотя зрение удалось сохранить, спортсмену пришлось прямо перед ответственными стартами учиться целиться левым глазом. Но это не помешало ему взять третье место на Олимпиаде-2000 в Сиднее, а в Афинах и в Пекине – еще два золота.

Паралимпиада отличается от олимпийского спорта еще и тем, что здесь за плечами у каждого своя уникальная история.

Чемпион мира в паралимпийском велоспорте Алексей Обыдённов лишился обеих рук в возрасте 14 лет после мощного удара током на заброшенной ЛЭП.

Получив травму, Алексей стал резко набирать вес и решил записаться в спортзал, где подобрал подходящие для себя упражнения: правой рукой с ампутированной кистью поднимал блины, закрепленные на солдатском ремне.

В 2010 году открыл для себя еще и велоспорт. Изучив в интернете ролики с выступлениями спортсменов, обратил внимание на устройство, которым спортсмены крепят туловище к рулю, после этого что-то подобное для Алексея смастерил дядя. Через месяц Обыдённов уже участвовал в первом чемпионате России.

– Когда я только начинал заниматься, несколько раз летел вниз головой вместе с велосипедом, потом боялся к нему подойти. И сейчас понимаю всю опасность этого вида спорта, но скорость завораживает. Рассчитывал поехать на игры в Рио до самого последнего момента, задача стояла – выиграть золото.

К зиме не потеплеет

Паралимпийский комитет России по-прежнему не знает условий возвращения в МПК. В связи с этим под угрозой попадание и на следующие Игры, которые должны пройти зимой 2018 года в корейском Пхен­чхане.

Паралимпиада отличается от олимпийского спорта еще и тем, что здесь за плечами у каждого своя уникальная история Фото: paralymp.ru

Однако те, кто руководит п­аралимпийским спортом, причины проблемы видят просто.

– Есть полное ощущение, что мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией, – говорит Олег Смолин. – Она исходит главным образом от британской сборной, которую представляет президент Международного паралимпийского комитета сэр Филип Кравен (слово «сэр» я говорю с иронией). Я помню, что в 2012 году, когда Россия заняла 2-е место в общекомандном зачете после Китая, Кравен не смог сдержаться и сказал: мол, да, к сожалению, вы нас опередили. Уверен, что сейчас они нам мстят за то, что мы заняли для нас недопустимо, по его мнению, высокие места.

Исходя из этой логики, для решения проблемы нам нужно всего лишь подождать, пока количество российских медалей уменьшится, а конкуренты наберут ход. К выполнению, по крайней мере, этой «задачи» мы уже приступили.