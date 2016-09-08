Спорт
Источник: Зарубежные СМИ
10:41, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Букмекеры уличили теннисистку из РФ в участии в договорном матче

Теннисистку из РФ Виталию Дьяченко подозревают в участии в договорном матче из-за большого интереса к букмекерам.

Как сообщила газета The New York Times, российскую теннисистку Виталию Дьяченко заподозрили в участии в договорном матче против швейцарки Тимеи Бачински. Матч, который состоялся 30 августа, россиянка проиграла со счетом 1:6, 1:6.

Поводом для подозрений в адрес Дьяченко стали заявления букмекеров о необычно высоком интересе к матчу россиянки и швейцарки. По словам букмекеров, интерес к матчу с участием Дьяченко оказался выше планируемого в 10 раз.

Отмечается, что специальная структура, занимающаяся борьбой с договорными теннисными встречами, проведет собственное расследование на основании подозрений букмекеров.

читайте также:Анна Чакветадзе
Анна Чакветадзе: Договорняки в теннисе? Непонятны доказательства
Специально для Sobesednik.ru теннисистка Анна Чакветадзе рассказала про скандал о договорных матчах на Australian Open »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Сергей Шнуров – новый губернатор Санкт-Петербурга?
11:31, 08 Сентября 2016
Sobesednik.ru оценил шансы Сергея Шнурова стать губернатором Санкт-Петербурга вместе с жителями северной столицы
»
Семья Фриске откажется от всего ради Платона
11:07, 08 Сентября 2016
Страсти вокруг дележа наследства Жанны Фриске не утихают, узнал Sobesednik.ru
»
Прошедший с триколором белорусский спортсмен опознан МПК
10:16, 08 Сентября 2016
»