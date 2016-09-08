Букмекеры уличили теннисистку из РФ в участии в договорном матче

Теннисистку из РФ Виталию Дьяченко подозревают в участии в договорном матче из-за большого интереса к букмекерам.

Как сообщила газета The New York Times, российскую теннисистку Виталию Дьяченко заподозрили в участии в договорном матче против швейцарки Тимеи Бачински. Матч, который состоялся 30 августа, россиянка проиграла со счетом 1:6, 1:6.

Поводом для подозрений в адрес Дьяченко стали заявления букмекеров о необычно высоком интересе к матчу россиянки и швейцарки. По словам букмекеров, интерес к матчу с участием Дьяченко оказался выше планируемого в 10 раз.

Отмечается, что специальная структура, занимающаяся борьбой с договорными теннисными встречами, проведет собственное расследование на основании подозрений букмекеров.