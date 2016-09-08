Спорт
Источник: Би-Би-Си
07:02, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Белоруса с флагом РФ на Паралимпиаде сочли нарушителем

Один из членов сборной Белоруссии во время церемония открытия Паралимпиады вышел с флагом России.

Как сообщает «Би-Би-Си», выход члена сборной Белоруссии на торжественном открытии Паралимпиады с российским флагом стал предметом расследования Международного паралимпийского комитета (МПК). Отмечается, что «нарушитель», как его называет МПК, вышел с российским флагом в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от Игр-2016.

Мужчина прошел с флагом лишь четверть стадиона, после чего флаг у него отобрали. МПК еще до начала Паралимпиады предупреждал, что вынос российского флага будет считаться «политическим протестом». Личность «нарушителя» устанавливается.

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