Белоруса с флагом РФ на Паралимпиаде сочли нарушителем

Один из членов сборной Белоруссии во время церемония открытия Паралимпиады вышел с флагом России.

Как сообщает «Би-Би-Си», выход члена сборной Белоруссии на торжественном открытии Паралимпиады с российским флагом стал предметом расследования Международного паралимпийского комитета (МПК). Отмечается, что «нарушитель», как его называет МПК, вышел с российским флагом в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от Игр-2016.

Мужчина прошел с флагом лишь четверть стадиона, после чего флаг у него отобрали. МПК еще до начала Паралимпиады предупреждал, что вынос российского флага будет считаться «политическим протестом». Личность «нарушителя» устанавливается.