Украина откажется от финала ЧМ-2018 из-за отношений с РФ

Власти Украины и Федерация Футбола страны могут бойкотировать финал чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как пишет газета «Известия» 7 сентября со ссылкой на источник в Федерации Футбола Украины (ФФУ), страна может отказаться от участия в финале чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

«Украинская сторона сомневается в том, что напряженность в отношениях с Россией уйдет к моменту проведения турнира. В связи с этим украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется», — сказал источник издания.

В тоже время вице-президент ФФУ Игорь Кочетов отметил, что затрагивать тему участия Украины в финале ЧМ-2018 еще рано. «Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно», — заявил он.

Напомним, Украина уже сыграла первый отборочный мачт на ЧМ со сборной Исландии. Матч закончился ничьей со счетом 1:1.