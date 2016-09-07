Спорт
Источник: ТАСС
17:24, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Россия готова принять Кубок мира по хоккею в 2020 году

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что РФ хочет и готова провести Кубок мира по хоккею.

«Мы уже это предлагали, в прессе об этом говорили. Мы всегда готовы, хотели бы принять турнир частично или полностью. Мы на очень высоком с организационной точки зрения уровне провели чемпионат мира», – приводит ТАСС слова вице-президента Федерации хоккея (ФХР). Он также отметил, что все видели и понимают, что Россия готова к таким серьезным мероприятиям.

Нынешний турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Он организован Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея. Россия сыграет на групповом этапе с Финляндией, Швецией и Северной Америкой в квартете В.

Следующий турнир ожидается в 2020 году.

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