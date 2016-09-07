Овечкин возглавит сборную России на Кубке мира в Торонто

Александр Овечкин возглавит национальную сборную по хоккею на Кубке мира в Торонто.

Нападающий российской сборной по хоккею Александр Овечкин был выбран капитаном команды на Кубке мира. Об этом сообщает Федерация хоккея России (ФХР) в среду, 7 сентября. По данным источника, игроки национальной сборной выбирали капитана совместно с тренерским штабом.

Александр Овечкин выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталс». Его ассистентами на Кубке мира будут нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк.

Кубок мира будет проходить в Торонто с 17 сентября по 1 октября.