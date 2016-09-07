Матч-ТВ покажет турнир для паралимпийцев в РФ вместо Игр в Рио

Матч-ТВ отказался освещать Паралимпиаду-2016 и покажет турнир для отстраненных российских паралимпийцев в Подмосковье.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате перераспределения вместо отстраненных паралимпийцев из России в Бразилию на Игры поехало 22 спортсмена из США.

«Матч-ТВ всегда придавал большое значение освещению паралимпийского движения. Субхолдинг не имеет обязательств по трансляциям Паралимпиады в Рио, поэтому освещение результатов Игр будет проводиться в новостных программах», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Сообщается, что заменить показ Паралимпиады планируется турниром для российских паралимпийских спортсменов, которых отстранили от Игр в Рио. Известно, что турнир пройдет в начале сентября на спортивных объектах в Подмосковье.

Как напоминает РБК, ранее агентство «Р-Спорт» заявило, что не отправит своих корреспондентов на Паралимпиаду в Бразилии. Как тогда заявляла редакция, «спортивным корреспондентам на политических играх не место».

Напомним, что в начале августа Международный олимпийский комитет решил на время отстранить от обязанностей Паралимпийский комитет России на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), что по сути означало недопуск российских спортсменов на Олимпиаду в Рио.