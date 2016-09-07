Гол Смолова принес сборной России победу в матче с Ганой

Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в товарищеском матче в рамках подготовки к Чемпионату мира.



Как сообщает ТАСС, победу в товарищеском матче, прошедшем 6 сентября на московском стадионе «Локомотив», россиянам принес нападающий Федор Смолов. Ему удалось забить единственный гол на 20-й минуте встречи и тем самым обеспечить сборной России победу со счетом 1:0.

Мачт с командой Ганы стал 100-м в составе сборной России для 34-летнего защитника и капитана команды Василия Березуцкого.

30-летний Игорь Акинфеев, для которого эта игра стала 92-й в составе национальной сборной, побил рекорд по количеству матчей за сборную страны среди вратарей.

Игра против ганцев стала вторым матчем, который российская сборная провела под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. В товарищеском матче 31 августа российские футболисты на выезде сыграли вничью с командой Турции (0:0).

Сборная России впервые сыграла с командой Ганы. Это шестая африканская сборная, с которой встретились россияне. Ранее российская команда играла с камерунцами (6:1 на чемпионате мира 1994 года, 0:0 в товарищеском матче в 2011 году), с футболистами Туниса (2:0 на чемпионате мира 2002 года), ивуарийцами (1:1 в товарищеском матче в 2012 году), марокканцами (2:0 в товарищеском матче в 2014 году), алжирцами (1:1 в матче чемпионата мира 2014 года).