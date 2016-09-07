Спорт
Источник: «Собеседник» №33-2016
00:01, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Экс-тренер сборной России: Запал у наших снизился...

Сложно судить о чем-то по первой игре при новом тренере, которую наша сборная провела против Турции
Сложно судить о чем-то по первой игре при новом тренере, которую наша сборная провела против Турции
Фото: Global Look Press

Прославленный тренер Анатолий Бышовец поделился с Sobesednik.ru своим мнением об обновленной сборной России по футболу.

Новый состав сборной, который выбрал Станислав Черчесов, несмотря на то, что там отсутствуют три-четыре привычные фамилии, был предсказуем. Команде необходима смена поколений. Станислав Черчесов хочет посмотреть в деле тех, кто хорошо провел прошлый сезон – тех же игроков «Ростова» Сослана Джанаева, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза.

По тем, кого недосчитались, лично у меня вопросов нет. Например, Мамаев и Кокорин не очень убедительно проявили себя на чемпионате Европы и некрасиво повели себя после в плане популяризации ЗОЖ.

В составе нет и Игоря Денисова, у которого с Черчесовым был конфликт в «Динамо». К сожалению, у Денисова есть неизлечимая проблема – очень тяжелый характер.

Не секрет, что игрок слишком горячо возмущался попаданием в стартовый состав сына президента клуба Бориса Ротенберга. У меня в португальском «Маритиму» была похожая ситуация. В команде играл племянник президента клуба. Он был хорошо обу­чен, но я его не ставил: были игроки посильнее. Президент мне по этому поводу ничего не сказал.

Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец
Фото: архив редакции

Даже если тренер руководствуется личными мотивами при выборе футболистов в сборную, он имеет на это право. Он первый, кто отвечает за результат и за атмосферу в коллективе.

Нет и Сергея Игнашевича, но уже совсем по другой причине. Он сам заявил о готовности уступить место молодым игрокам. Его оценка своих возможностей вызывает уважение. Футболист понимает, что еще два года не сможет играть на высочайшем уровне, в то время как команда готовится к домашнему чемпионату мира.

Сложно судить о чем-то по первой игре при новом тренере, которую наша сборная провела против Турции, но ко второму тайму запал у нашей сборной заметно снизился, тогда как при прошлом тренере сборники, напротив, добавляли в конце игры. Хотя я не могу сказать, что должны быть персональные претензии к кому-либо. Сам выбор соперников на ближайшие матчи – Гана и Коста-Рика – лишает игры какой-то интриги.

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