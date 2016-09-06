Спорт
Источник: Сайт ХК "Барыс"
14:04, 06 Сентября 2016 Версия для печати

В восьмую отставку за 6 лет отправили главного тренера ХК "Барыс"

Главного тренера казахстанского хоккейного клуба «Барыс» в очередной раз уволили «за неудовлетворительные результаты».

Как сообщили на сайте хоккейного клуба из Астаны «Барыс», 6 сентября тренерский штаб клуба во главе с Андреем Назаровым отправлен в отставку, причина увольнения — неудовлетворительные спортивные результаты хоккеистов «Барыса». Во всех трех матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2016/2017 команда проиграла.

Отмечается, что российский тренер Назаров уже работал с «Барысом» в 2014 и 2015 годах. Затем он ненадолго ушел на работу в питерский СКА, но быстро вернулся в казахстанскую хоккейную команду. «Барыс» под руководством Назарова не попал в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.

Для Назарова увольнение из «Барыса» — уже восьмое за последние шесть лет его карьеры хоккейного тренера.

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Цыганкова Валерия

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