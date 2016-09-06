Советник президента РАФ рассказал о будущем Квята в "Торо Россо"

О будущем Даниила Квята в команде «Торо Россо» в частности и в «Формуле-1» вообще побеседовал с экспертом Sobesednik.ru.

В воскресение российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят сошел с дистанции на этапе Гран-при Италии.

— О том, что машины не имеют скорости, говорит не только он, — рассказал Sobesednik.ru советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин. — Это реальная объективная ситуация: машина не может дать гонщику возможность конкурировать. И сегодня, ссылаясь не на Квята, а на остальных участников процесса, в частности на их второго гонщика, можно сказать, что 15-е место — это лучшее, на что сегодня способна «Торо Россо», если впереди никто не сломался.

Тем не менее, по словам эксперта, Квят вряд ли окажется в другой команде:

— Разговоры о том, что он не останется в «Ред Булле», — это просто разговоры, нет объективных предпосылок, чтобы он покинул [команду]. Если проблема в машине, то команде менять шило на мыло особого смысла нет. Брать молодого, талантливого, но ещё непонятного в «Формуле-1» человека — это сомнительный шаг. У Даниила, конечно, есть теоретическая возможность перейти в «Уильямс», но надо, чтобы к этому времени он был свободен от «Торо Россо». Это ситуация рискованная.

По словам эксперта, такой гонщик, как Даниил Квят, в любом случае не останется без работы на треке и может успешно продолжить карьеру в гонках на выносливость или в американской серии «Индикар», даже если не сможет найти свою команду в «Формуле-1». Проекту «Формулы-1» в Сочи, по словам Игоря Ермилина, это не помешает:

— Это может просто уменьшить доходность по билетам, и все. А так как она не является ключевой в данной ситуации и организатор не делает ставку на билеты, то это вообще никак не должно повлиять. Проект скорее государственный, чем чисто коммерческий.