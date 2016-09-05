Черчесов ориентируется на стартовый состав перед матчем РФ с Ганой

Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов рассказал, что футболисты с позитивом готовятся к матчу с командой Ганы.

Как сообщает ТАСС, товарищеский матч со сборной Ганы российские футболисты проведут во вторник, 6 сентября, на московском стадионе «Локомотив».

Главный тренер россиян Станислав Черчесов рассказал журналистам о тактике, которую он намерен применить в грядущем матче.

«Мы сразу определимся и выработаем тезис: у нас нет основного состава, есть стартовый. Определяется по тому, кто как готов по функциональному состоянию, и все внимательно отслеживаем. Те игроки, которые вызваны в сборную, всегда будут основными, ну а стартовый состав будет выходить на поле с первых минут матча», — заявил Черчесов.

Также главный тренер вспомнил о недавнем товарищеском матче с Турцией.

«Когда мы играли с Турцией, у нас не было возможностей опробовать какие-то вещи, но затем были тренировки, которые дали нам пищу для размышлений», — сказал наставник россиян.

Напомним, что 31 августа сборная России в Анталье провела товарищеский матч с командой Турции, который закончился нулевой ничьей.

«Сделали для себя выводы, из которых будем завтра исходить. Изначально понятно, что мы играем под флагом национальной сборной и настраиваемся в позитивном русле. Хотелось бы, чтобы к нам пришел зритель, завтра вместе отработаем эту игру», — отметил Черчесов.