Тренер "Лады": Даже если был сговор, Аболс будет полезен

"Артис – не один из тех людей, которые заговоры могут делать"

Тренер защитников "Лады", известный в прошлом хоккеист Игорь Уланов в интервью Sobesednik.ru – о том, почему команда ставит антирекорды КХЛ по пропущенным шайбам (1:6 от ЦСКА 4 сентября и 1:5 от СКА двумя днями ранее).

– Насколько серьезны потери "Лады"?

– Именно игры? Это очки? Или потери чего?

– Видимо, потери игроков, что так сказались на игре.

– Конечно, потеряны и [защитник Тейлор] Аронсон, и [защитник Кристапс] Сотниекс и [вратарь Эдгарс] Масальскис – это уже довольно-таки большой список игроков. Но это дает шанс другим игрокам, чтобы они доказали, что на самом деле имеют право быть в ростере [заявке – Авт.] команды.

– Вот недавно главный тренер Артис Аболс хвалил молодого защитника Дениса Зернова, а сейчас, в игре с ЦСКА, он получает глупое удаление в чужой зоне...

– [Зернов] парень молодой, сыграл пять игр в КХЛ; может быть, сказывается волнение. Удаления и у многих опытных игроков бывают, но парень старается и прогрессирует с каждой игрой, видно, что у него глаза горят, и это радует. Такие глаза должны быть у всего состава, у всех игроков, чтобы выигрывать матчи.

– У новичка Дмитрия Костромитина как раз такие глаза?

– Это его первая игра за нашу команду, ну он неплохо сыграл, видно, что он старается, хотя [в "Ладе"] и новая система для него, и новые партнеры, но он неплохо сыграл. Я думаю, что с каждой игрой он будет больше вливаться и в итоге нам поможет.

– То есть он больше пользы принес, чем вреда?

– Однозначно – и габариты, и катание, и хладнокровные решения с шайбой...

– ... и драка, которая привела к удалению и победному для ЦСКА голу тоже полезна?

– Драку спровоцировал [нападающий ЦСКА Никита] Квартальнов, который сам на него полез. Что оставалось делать? Конечно, он и сбросил перчатки, заступился за своего партнера, команда есть команда, нормальное явление.

– Спешка с приобретенем Костромитина связана с нехваткой, как вы выразились, ростера?

– Это не спешка, мы присматривались, были [другие] защитники, но ситуация была маленько другая, а Костромитин – один из тех защитников, которые были более доступны для нас в этот момент.

– Это ваша креатура?

– Ну, он мне нравится, мне нравятся большие защитники, которые могут [хорошо] кататься. Для меня как тренера в данный момент надежность в обороне – это главный критерий, но и катание, и солидность [игрока] приносят команде много пользы.

– Не смутило, что он из клуба в клуб кочует каждый сезон?

– Кого ни возьмите... У нас несколько таких. Играем с теми [хоккеистами], которые есть. И мы должны сделать все, чтобы тянуть одну лямку и двигаться в одном направлении. Начало сезона было неплохое. Но, конечно, элитные команды с которыми мы сыграли – и СКА, и ЦСКА, а затем будут "Динамо" и "Локомотив" – проверяют нас и ребят на крепость, что они могут в этой лиге.

"Я уже ничего не боюсь" Фото: Официальный сайт ХК "Лада"

– Результат игры с ЦСКА плюс разгром от СКА – это и есть крепость?

– Конечно, мы не имеем право пропускать 11 голов за 2 игры. Это много. Но было и хуже в моей карьере. Но тем не менее, хотя бы при игре 5 на 5 мы обязаны бороться, кусаться и ловить шайбу на себя, помочь [вратарю Илье] Ежову. Он пока один из немногих, кто на самом деле пластается, как-то пытается помочь команде, держать нас в игре.

– Значит ли это, что вы серьезно недовольны своими защитниками?

– Это начало чемпионата, сыграно мало игр, не у каждой команды бывают такие всплески. Как говорится, только плохая лошадь начинает с галопа. Надеюсь, это относится и к нашей команде.

– И бросать ваши подопечные умеют ["Лада" нанесла лишь 10 бросков по чужим воротам – унизительная статистика – Авт.]?

– (смеется) Умеют, но дело в том, что они часто высматривают более удачные ситуации, моменты, чтобы бросить, или чтобы кому-то отдать. Но про это говорится на тренировках, собраниях, что если защитники не доставляют шайбу до чужих ворот, то нападающему нет той работы, которую он должен делать.

– Сколько нужно времени, чтобы исправить все ошибки, о которых вы сейчас сказали?

– Игр 10-12. Придется немножко нам освоиться, осмотреться, может быть поиграть со составом, линии поменять. Но я думаю, что у нас есть шанс начать выигрывать.

– Не боитесь, что вам не дадут этого времени?

– Бояться волков – в лес не ходить. Мы пытаемся от игры к игре прогрессировать, изменить ситуацию, варировать игроков и тактику, а остальное все зависит от команды и от ребят, от их отношения.

– И гадкого вопроса не побоитесь?

– (смеется) Я уже ничего не боюсь.

– Почти год назад Артис Аболс возглавил "Ладу", будучи ассистентом главного тренера, Сергея Светлова. Есть мнение, что где-то наверху был сговор, чтобы убрать Светлова...

– Не могу прокомментировать, так как меня здесь не было в тот момент. Но думаю, что Артис – не один из тех людей, которые заговоры могут делать. А если берут на работу, значит ему доверяют.

– Даже если был сговор, но Аболсу доверяют; то есть если он не уйдет, – так лучше будет?

– Я думаю, что он молодой перспективный и довольно-таки амбициозный тренер, у него есть своя тактика и свое мышление. Я думаю, он будет полезен команде.

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