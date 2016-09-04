Шести олимпийцам из Чечни Кадыров вручил ключи от Mercedes

Спортсмены из Чечни, участвовавшие в Олимпиаде в Бразилии, получили машины Mercedes от Рамзана Кадырова.
На своей странице в Instagram врио главы Чечни Рамзан Кадыров написал о церемонии награждения спортсменов-олимпийцев, представлявших в Бразилии Чечню, которая прошла 3 сентября в одном из ресторанов в Грозном.
Чеченские олимпийцы получили в подарок от Кадырова автомобили марки Mercedes. Машины получили боксер Адлан Абдурашидов, борцы вольного и классического стиля Ислам-бек Альбиев, Анзор Болтукаев и Ислам Магомедов. Кроме того, наградил Кадыров и штангистов Апти Аухадова и Адама Малигова, которые не смогли принять участие в Играх из-за недопуска.
Врио главы Чечни на церемонии поблагодарил олимпийцев за упорство и самоотдачу и выразил надежду на то, что главные достижения у российских спортсменов еще впереди.
Дорогие друзья! Сегодня мы чествовали наших дорогих спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Олимпийцев приветствовали тысячи поклонников и любителей спорта, которые образовали живой коридор по пути движения колонны машин и мотоциклов. Они размахивали флаги РФ и ЧР. Честь ЧР в составе сборной России защищали боксёр Адлан Абдурашидов и борцы вольного и классического стиля – Ислам-Бек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов. К сожалению, штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов не смогли поехать в Рио в связи с отстранением сборной России по тяжёлой атлетике. Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось подняться на пьедестал почёта. Однако для нас они победители! Ребята вошли в число сильнейших спортсменов страны, завоевав путевки на главное спортивное событие четырехлетия. И они достойно представляли многонациональный народ России. Игры в Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей команды развязали допинговый скандал, носивший явно предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили настоящую силу воли и спортивный дух. Несмотря на колоссальное психологическое давление и судейский произвол, сборная России заняла 4 место в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей. В ходе торжественной церемонии я поблагодарил за упорство и самоотдачу спортсменов и отметил их наградами республики. Я выразил уверенность, что наши главные олимпийские достижения еще впереди. Гостем торжеств был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он стал бронзовым призёром по вольной борьбе. Звёзды чеченской эстрады дали большой концерт в честь сотен спортсменов, присутствовавших в Дворце торжеств "Сафия". По решению Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны семь спортсменов стали хозяевами джипов "Мерседес". #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт