Шести олимпийцам из Чечни Кадыров вручил ключи от Mercedes

Спортсмены из Чечни, участвовавшие в Олимпиаде в Бразилии, получили машины Mercedes от Рамзана Кадырова.

На своей странице в Instagram врио главы Чечни Рамзан Кадыров написал о церемонии награждения спортсменов-олимпийцев, представлявших в Бразилии Чечню, которая прошла 3 сентября в одном из ресторанов в Грозном.

Чеченские олимпийцы получили в подарок от Кадырова автомобили марки Mercedes. Машины получили боксер Адлан Абдурашидов, борцы вольного и классического стиля Ислам-бек Альбиев, Анзор Болтукаев и Ислам Магомедов. Кроме того, наградил Кадыров и штангистов Апти Аухадова и Адама Малигова, которые не смогли принять участие в Играх из-за недопуска.

Врио главы Чечни на церемонии поблагодарил олимпийцев за упорство и самоотдачу и выразил надежду на то, что главные достижения у российских спортсменов еще впереди.