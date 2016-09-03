Паралимпиец Алексей Обыденнов: Настраиваемся на игры в Рио, а не на игры в Подмосковье

Российские паралимпийцы не теряют надежд получить золотые медали на Паралимпиаде в Бразилии.

7 и 8 сентября на спортивных базах Подмосковья состоятся альтернативные соревнования для российских паралимпийцев. Тем не менее, российские спортсмены не оставляют надежд выступить в столице Бразилии. Уже более 30 российских паралимпийцев, которые получили отказ от международного комитета, подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой допустить их на Игры в индивидуальном порядке.

— Я пока никак не думаю об альтернативных соревнованиях, — рассказал чемпион мира в паралимпийском велоспорте Алексей Обыденнов, — у меня все мысли и все действия направлены только на подготовку к Паралимпиаде в Рио. Я рассчитываю поехать именно туда. Моя цель — завоевать «золото» и эту задачу с меня пока что никто не снимал.

По словам спортсмена, в Рио, в отличии от альтернативных соревнований в Подмосковье, его ждет внушительный состав соперников, которые так же претендуют на победу в гонках: «Это и Австралия, и США, и Италия, и Бельгия, и Япония... В моем классе, если брать гонки на шоссе, почти все из первой десятки могут доехать "золотыми". Паралимпиада — это основной ориентир в карьере за последние 4 года. У нас вид спорта очень молодой. Паралимпиада в Лондоне вообще была первым стартом. Все это время тренировочный процесс идет по восходящей и соответственно, результаты команды. Вся сборная подошла к соревнованиям с очень хорошим багажом. Только в этом году у нас было порядка 12-13 медалистов. Будем надеяться до последнего момента, если посмотреть аналогию с тем, как боролись за участие наши олимпийцы, некоторые допуск получали даже во время проведения Олимпиады, поэтому для нас еще ничего не потеряно».