Двукратный призер ОИ-2016 Юлия Ефимова: Были моменты, когда отвернулись все

Пловчиха, двухкратный серебряный призер Олимпиады в Рио Юлия Ефимова рассказала Sobesednik.ru о трудностях прошедших Игр.

Главное, что я почувствовала после окончания Олимпиады – это громадное облегчение.

В последнюю неделю перед Играми, когда мы уже сделали обращение в Лозаннский суд, нас постоянно «кормили завтраками». Во время перелета в Рио из Майами, все восемь с половиной часов еле сдерживая слезы, старалась надеяться, что сразу же не придется лететь обратно.

Нахождение в Рио, наверное, стало самым ужасным временем в моей жизни. Много нервов и слез было потрачено, что, конечно, на результат сильно повлияло. Жаль, что я не проплыла по своему лучшему результату, и даже все мои соперницы и близко к нему не подплыли.

Было немного обидно: раньше со всеми из них нормально общались, а тут кто-то перестал здороваться. После старта, конечно, подходили, говорили, что за меня болели, но, если бы это кто-то сделал до старта, мне бы это помогло.

Были ситуации, когда от меня отвернулись все, не только международный комитет, но также и наш – российский.

Сейчас часто спрашивают: почему я тренируюсь в Америке? Это длинная история.

В России в первый раз я хотела бросить спорт, еще когда мне было 16 лет, потому что были тяжелые отношения с тренером и очень тяжелые тренировки. Тогда только папа меня уговорил остаться. Когда исполнилось 18 лет, прогресс остановился. Надо было или заканчивать, или что-то менять. Как раз тогда и пригласили в Америку. Когда приехала, просто была в шоке. Там совершенно другой подход к спортсменам. В России в основном у тренера по 2–3 спортсмена каждого стиля, а там – человек 40. И даже если ты устал или тебе неохота тренироваться, ты видишь, что кто-то тебя пытается обогнать, это заводит и злит по-спортивному. У нас очень хорошие талантливые тренеры, просто им надо немножко поменять свое представление об этом виде спорта, полюбить его.

Скорее всего я и дальше продолжу тренироваться за границей, потому что ключевым моментом в моем допуске было то, что все допинг-пробы были взяты не в России. Пока во всей этой истории я не вижу улучшений, все хуже и хуже становится.

Продолжать тренировки сейчас очень важно, потому что я собираюсь поехать в Токио на Игры-2020. И мотивации сейчас больше, чем когда-либо.