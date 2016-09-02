Спорт
11:29, 02 Сентября 2016 Версия для печати

"Зенит" рискует потерять и деньги, и игрока?

Аксель Витсель
Аксель Витсель
Фото: Global Look Press

В истории с Витселем «Зенит» не только теряет деньги, но и рискует получить немотивированного игрока, уверен эксперт.

Вторым игроком, попавшим в «золотую клетку» «Зенита», стал Аксель Витсель. Напомним, в 2008 году оформить переход из родного клуба в лондонский «Арсенал» стоило немалых усилий Андрею Аршавину. На этот раз с похожей проблемой столкнулся бельгийский футболист, которого «Зенит» отказался продавать в «Ювентус» в самый последний момент.

— Раз [Витсель] уезжал [в Турин], значит, были какие-то договоренности, — рассказал футбольный агент Алексей Сафонов, — Другое дело, что потом «Зенит» передумал и решил увеличить цену. Наверное, есть какие-то подводные течения, иначе бы переход состоялся. В какой-то мере игрок, конечно, расстроен тем, что не получилось перейти в итальянский клуб. Если он ко всему прочему ещё и начнет дурака валять, тогда у «Зенита» начнутся проблемы: По окончании контракта этой зимой он уйдет свободным агентом бесплатно, «Зенит» может не только деньги потерять, но и получить немотивированного игрока.

Алексей Сафонов
Алексей Сафонов
Фото: Twitter Алексея Сафонова

С тех пор, как «Зенит» совершил свое самое дорогое приобретение, подписав одновременно Халка и Витселя примерно за 100 миллионов евро, прошло четыре года. По словам агента, этот опыт нельзя назвать полностью удачным для клуба:

— Халк украсил чемпионат, но именно «Зениту» нельзя сказать что очень много дал. Клуб не выиграл никакого европейского кубка, только один раз стал чемпионом страны — здесь цена явно не соответствует качеству. Если сравнивать с тем же ЦСКА по количеству титулов, то мы видим, что счет в пользу армейцев.

Напомним, период трансферов в российском футболе не принес громких сенсаций.

— У «Зенита», конечно, появился хороший игрок — Жулиано, но все равно те, кто ушли — Халк или Гарсия, — явно посильнее тех, кого клуб сумел подписать. Из других клубов больше всех денег этим летом потратил «Рубин», но результат пока что этих вложений не отражает, — говорит Алексей Сафонов.

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