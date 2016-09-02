Спорт
Источник: РИА Новости
09:12, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Песков обещал защитить отстраненных от Игр паралимпийцев

Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал ситуацию с российскими паралимпийцами чудовищной.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отправил российским паралимпийцам письма сочувствия.

Россия будет поддерживать паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти продолжат последовательную линию их защиты.

«Мы не считаем решение Международного паралимпийского комитета справедливым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также рассказал, что в ближайшее время по инициативе президента России Владимира Путина будут организованы соревнования, чтобы спортсмены «смогли показать то, к чему готовились долгие годы».

МПК отказал 175 российским паралимпийцам в допуске на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Квоты были перераспределены между участниками других стран.

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Олимпиада / Допинг
Красникова Диана

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