Мутко пригрозил ростовцам "красной точкой" за "понты" перед ФИФА

Глава Минспорта РФ посоветовал чиновникам из Ростова-на-Дону рассказывать делегации ФИФА всё как есть, без прикрас.

Министр спорта РФ Виталий Мутко посоветовал ростовским чиновникам рассказывать делегации ФИФА все как есть.

Как сообщает Life со ссылкой на информированный источник, глава Минспорта РФ Виталий Мутко посетил с рабочим визитом Ростов-на-Дону, чтобы проверить, как в регионе идёт подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

В ходе визита Мутко пообщался с представителями местной власти и дал им указания насчет того, как нужно общаться с представителями делегации ФИФА.

Министр посоветовал властям ничего не скрывать от иностранных делегатов и рассказывать все как есть, не преукрашивая факты. Мутко настоятельно рекомендовал ростовцам «не рассказывать басни Крылова» и посоветовал им «убрать ростовские понты».

«Если вы будете девятого числа опять свои понты ростовские кидать, то это уже не пойдёт: красную точку поставят, и всё», — цитирует министра чиновник из его окружения.

Делегация ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» посетит Ростов-на-Дону 9 сентября. Футбольные чиновники проверят готовность ростовского стадиона к проведению предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу.