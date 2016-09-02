Спорт
Источник: Испанские СМИ
09:01, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Месси заявил о вере в сборную Аргентины вопреки поражениям

Аргентинский футболист Лионель Месси вернулся в сборную страны и принес ей победу на матче с Уругваем.

1 сентября сборная Аргентины одержала победу над сборной Уругвая со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата мира-2018. Единственный мяч во время игры забил футболист Лионель Месси.

«После разговора с тренером Эдгардо Баусой и партнерами я не мог не вернуться в сборную. Я очень верю в нашу команду и рад снова быть в сборной Аргентины. Мы продолжаем двигаться вперед, несмотря на поражения в прошлых финалах», — сказал футболист после матча испанскому изданию «Марка».

Напомним, ранее Месси покинул сборную Аргентины после Кубка Америки, так как был разочарован из-за ее постоянных поражений.

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Карпухина Мария

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