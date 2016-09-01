Спорт
Источник: ТАСС
07:04, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Мутко счел закончившийся ничьей матч РФ с Турцией "хорошим"

Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Турции на товарищеском матче в Анталье 31 августа.

Как сообщает ТАСС, первый матч сборной РФ по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года закончился со счетом 0:0. Россияне встретились со сборной Турции на стадионе «Анталья-Арена» в турецком городе Анталья.

Отмечается, что это был первый матч сборной под руководством нового тренера Станислава Черчесова.

Министр спорта РФ Виталий Мутко остался доволен матчем, назвав его хорошим. «Сборная России провела хороший матч против команды Турции. Ребята играли хорошо, тренер у нас тоже хороший. Атмосфера на стадионе была прекрасная, он был заполнен, — сказал он. — Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально».

Агентство подчеркивает, что турецкие болельщики встретили российскую команду аплодисментами.

Следующий товарищеский матч сборная РФ проведет с командой Ганы в Москве 6 августа.

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