МПК отправил паралимпийцам из России письма сочувствия

Международный паралимпийский комитет сочувствует российским паралимпийцам, не допущенным к Олимпиаде в Рио.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что швейцарский суд Лозанны отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому всю сборную РФ не допустили до участия в Паралимпиаде в Бразилии.

В распоряжении ТАСС оказались письма, которые были разосланы всем спортсменам паралимпийской сборной РФ. В них говорится, что Международный паралимпийский комитет (МПК) «очень сочувствует» российским паралимпийцам, которых не допустил к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«МПК очень сочувствует всем российским спортсменам, которые не могут принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но ведь главная цель МПК заключается в обеспечении параспортсменов возможностью достижения спортивного мастерства, возможностью вдохновлять мир», – говорится в письмах.

Ранее юрист российской паралимпийской сборной Алексей Карпенко заявил, что «если откажут всем, вопрос придется решать в срочном порядке».

По последним данным, отказ в допуске на Паралимпиаду получили уже 34 российских паралимпийца.

В МПК отметили, что после того, как ПКР будет в состоянии соответствовать своим членским обязательствам, «МПК немедленно будет снова приветствовать ПКР и его спортсменов в Паралимпийском движении».