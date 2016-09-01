Китайский "Куньлунь" впервые выиграл матч чемпионата КХЛ

Пекинская команда «Красная звезда Куньлунь» победила хабаровскую команду «Амур» в матче чемпионата КХЛ 1 сентября.

Встреча команд на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в нынешний четверг в Хабаровске. Российский «Амур» по итогам встречи проиграл китайской команде со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), сообщается на официальном сайте чемпионата.

«Куньлунь» была принята в КХЛ только в нынешнем году. Таким образом, игроки команды Шон Коллинз и Туукка Мянтюля, забросившие шайбы, принесли ей первую победу на чемпионате.

В составе «Амура» шайбу забросил Кристиан Куусела.