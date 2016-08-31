Тяжелоатлеток и прыгунью из РФ МОК лишил "пекинских" медалей

МОК отобрал медали Олимпиады-2008 у трех российских спортсменок из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что медали Олимпиады-2012 лишили погибшего в 2013 году российского борца Бесика Кудухова.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили о том, что три российские спортсменки лишены олимпийских медалей, которые они получили на Играх в Пекине в 2008 году. Без медалей остались тяжелоатлетки Марина Шаинова и Надежда Евстюхина, а также прыгунья Татьяна Фирова.

Поясняется, что спортсменки лишены медалей за нарушение антидопинговых правил. В крови спортсменок был обнаружен запрещенный препарат (туринабол). Теперь дисквалифицированные МОК спортсменки должны вернуть свои олимпийские награды.

Отмечается, что Шаинова и Фирова получили в Пекине «серебро», а Евстюхина — «бронзу».