Спорт
Источник: ТАСС
17:54, 31 Августа 2016 Версия для печати

Тражукова намерена отозвать иск после извинений Мамиашвили

Борец Инна Тражукова намерена отозвать иск против Михаила Мамиашвили после его публичных извинений.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, 24 августа глава ФСБР Михаил Мамиашвили извинился перед Инной Тражуковой, а также всей женской сборной России по борьбе.

Согласно данным ТАСС, Тражукова приняла извинения Мамиашвили, больше не держит на него зла и отзовёт свой иск.

«Я ознакомилась с публикацией на сайте ФСБР. Я принимаю извинения Мамиашвили, адресованные лично мне, считаю, что данный инцидент исчерпан. Иск мы отзываем. Моя задача на сегодняшний день — немного отдохнуть и начать тренироваться», — сказала Тражукова.

Напомним, что скандал вокруг Михаила Мамиашвили разгорелся после того, как он жёстко раскритиковал спортсменок за их проигрыш на Олимпиаде в Бразилии. Инна Тражукова сообщала, что после того, как она упустила бронзовую медаль, Мамиашвили нахамил ей при свидетелях, обвинил в предательстве и дважды ударил по лицу.

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