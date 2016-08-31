Швейцарский суд не пустил паралимпийцев из РФ на Игры в Рио

Паралимпийский комитет России не смог добиться отмены решения CAS о недопуске РФ на Паралимпиаду-2016 в Швейцарии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Россия намерена осудить решение CAS о недопуске российских паралимпийцев до участия в Играх в Бразилии на уровне ООН.

Как сообщил «Р-спорт», швейцарский суд отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому всю сборную РФ не допустили до участия в Паралимпиаде в Бразилии.

С апелляцией в Федеральный суд Швейцарии обратились россияне, не согласившись с решением CAS об отстранении паралимпийцев от Игр в Бразилии. Решение было принято 23 августа.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.