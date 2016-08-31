Петербургский СКА в домашнем матче КХЛ уступил "Ак Барсу"

В домашнем матче СКА уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 5:6.

На очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на льду в Санкт-Петербурге уступил «Ак Барсу» из Казани со счетом 1:5. Как сообщает «Интерфакс», за несколько секунд до окончания третьего периода СКА смог отыграться и перевести игру в овертайм, однако и там счет не изменился. В серии буллитов победу одержали хоккеисты из Казани со счетом 2:1.

Согласно итоговому протоколу, СКА потерпел поражение со счетом 5:6.