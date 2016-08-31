Спорт
Источник: Сайт МИД РФ
09:34, 31 Августа 2016 Версия для печати

Отстранение сборной РФ от Паралимпиады обсудят в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении осудить отстранение российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что гланы национальных антидопинговых комиссий 17 стран призвали к реформе WADA.

Россия осудит в ООН недопуск российской сборной к летним Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, судебные процедуры уже запущены. Россия намерена осудить отстранение паралимпийцев в ООН, так как был нарушен принцип Генеральной Ассамблеи: «Спорт вне политики».

«Спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода. А здесь явно дискриминация по национальному признаку, по признаку гражданства. Эти люди, видимо, не ведают, что творят, хотя, может быть, совсем наоборот», – заявил Лавров на встрече в Севастополе. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Лавров также отметил, что люди, которые принимали решение о недопуске паралимпийцев к Играм, нанесли самим спортсменам тяжелейший вред. По словам главы МИД, от отчаяния люди с инвалидностью могут обращаться к наркотикам, а спорт для них является альтернативой, способной перебить нездоровую тенденцию.

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